Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран

Соединенные Штаты призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран. Соответствующее обращение опубликовано 6 февраля на сайте США в Иране.

Власти Ирана, говорится в сообщении, продолжают усиленные меры безопасности, перекрытия дорог, перебои в работе общественного транспорта и блокировка интернета. Авиакомпании продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана.

Американцам, говорится в сообщении, следует «рассмотреть возможность выезда из страны по суше в Армению или Турцию» и «разработать план выезда из Ирана, не зависящий от помощи правительства США».

Граждан США, которые по каким-то причинам не могут покинуть Иран, Госдеп призвал найти безопасное место в своем доме, избегать демонстраций, а также запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами, говорится в сообщении.

Предыдущий раз Госдеп призывал американцев покинуть Иран в середине января, когда ожидалось, что США нанесут удар по исламской республике, где произошли массовые протесты.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Вашингтон начали переговоры. Как поступить с Ираном, сообщил тогда Трамп, он решит по результатам переговоров.

4 февраля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США отменили переговоры с Ираном. МИД Ирана эту информацию не подтвердил, заявив, что переговоры с США по ядерной программе планируется провести 6 февраля в Омане.

