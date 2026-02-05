Z-каналы и российские «военкоры» сообщили о массовых сбоях в работе Starlink

Спутниковая связь Starlink вечером 4 февраля перестала работать с обеих сторон фронта, сообщили Z-каналы и российские «военкоры».

«По всему фронту „легли“ старлинки. У противника тоже», — написал Владимир Романов, автор телеграм-канала «Romanov Лайт». Также о сбое в работе терминалов Starlink и о массовых отключениях с обеих сторон пишут телеграм-каналы «Zаписки Vетерана», «Военный осведомитель» и другие.

Авторы Z-каналов отмечают, что альтернативы спутниковому интернету от Starlink в рядах российской армии «просто не существует», и «многое, в том числе боевое управление, было завязано на нем». В телеграм-канале «Два майора» предполагают, что это может быть технический сбой.

С украинской стороны военные пишут, что терминалы Starlink «в целом работают», но «есть перебои у некоторых пользователей». Источники издания «Зеркало недели» в ВСУ в то же время подтвердили, что не работают терминалы Starlink, по которым уже подали информацию на верификацию — чтобы внести их в «белый список», запущенный правительством Украины.

Спутниковая связь Starlink официально не работает в России, однако российская армия использует терминалы для запуска беспилотников, которыми она атакует Украину. В Россию эти терминалы попадают нелегально — через третьи страны.

В конце января новый министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к главе SpaceX Илону Маску, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink Россией. Тот заявил, что компания приняла меры, и они, «похоже, сработали». В Украине, в свою очередь, ввели «белый список» для терминалов спутниковой связи Starlink — терминалы, не внесенные в него, будут отключать.

