В Саксонии задержали депутата от «Альтернативы для Германии». Белорусские журналисты писали, что он использует политзаключенных для работы на луковой плантации

Депутата земельного парламента Саксонии Йорга Дорнау от партии «Альтернатива для Германии» задержали для допроса и проведения следственных действий по подозрению в обходе санкций, сообщила газета Bild.

Сотрудники таможенной службы задержали Дорнау 4 февраля в здании парламента Саксонии в Дрездене — после того, как депутаты проголосовали за снятие с него неприкосновенности. Вместе с этим правоохранители на основании постановления, выданного окружным судом Лейпцига, провели обыски в доме Дорнау, его офисах и автомобиле.

По информации прокуратуры Лейпцига, речь идет о нарушениях Закона о внешнеэкономической деятельности. Дорнау обвиняют в том, что в августе 2022 года он указал Казахстан в качестве страны назначения для телескопического погрузчика, который на деле был вывезен в Беларусь.

Йорг Дорнау в 2019 году был избран в парламент Саксонии. В августе 2024 года его оштрафовали на 20 862 евро за то, что он не раскрыл информацию о своем пакете акций в сельскохозяйственной компании в Беларуси. По данным Welt, Дорнау несколько раз встречался с белорусскими чиновниками, но скрыл информацию об этих встречах от парламента.

В сентябре 2024 года белорусские журналисты рассказали, что Дорнау привлекает политзаключенных для работы на своей луковой плантации. По их данным, принадлежащая Дорнау компания «Цыбулька-Бел» заключила договор с Центром изоляции правонарушителей (ЦИП) в белорусской Лиде.

Читайте также

У депутата от «Альтернативы для Германии» есть луковая плантация под Лидой. Белорусские журналисты утверждают, что там работают политзаключенные

Читайте также

У депутата от «Альтернативы для Германии» есть луковая плантация под Лидой. Белорусские журналисты утверждают, что там работают политзаключенные