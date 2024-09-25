У депутата от «Альтернативы для Германии» есть луковая плантация под Лидой. Белорусские журналисты утверждают, что там работают политзаключенные

Йорг Дорнау и его партнер Юрий Куницкий на участке для выращивания лука в Лиде sb.by

Депутат земельного парламента Саксонии Йорг Дорнау, избравшийся от партии «Альтернатива для Германии», заключил договор с Центром изоляции правонарушителей (ЦИП) в Лиде и привлекает политзаключенных для работы на своей луковой плантации, утверждает белорусское издание Reform.news.

Журналисты поговорили с белорусом, которого задержали в феврале 2024 года и отправили в ЦИП на 15 суток за лайк в соцсетях. Он рассказал, что они с сокамерниками сортировали лук для торговой сети «Евроопт».

«Нас отвезли в хранилище. Февраль, подвал, одежда у кого какая. Поэтому руки и ноги мерзли. Завтрак в 7:00 утра. Работали до 18:00 без еды и питья», — рассказал собеседник журналистов, которого представили под именем Андрей.

По словам Андрея, работа не была принудительной — согласие на нее задержанные подписывали ежедневно. Если бригадир считал, что задержанный работает хорошо, ему давали зарплату — около 20 белорусских рублей (примерно пять евро), рассказал Андрей. Он утверждает, что часть денег шла в счет содержания задержанных в ЦИП — еще 30 рублей получал Лидский УВД.

Reform.news утверждает, что Андрей не единственный, кого отправляли из ЦИП на сортировку лука, но отмечает, что только он согласился поговорить. Других подтверждений этой информации нет.

Андрей рассказывает, что однажды видел владельца плантации, приехавшего на своей машине, и описывает его как «высокого лысого мужчину», заходившего в складское помещение, где задержанные сортировали лук. Посмотрев на фотографию Йорга Дорнау, Андрей сказал: «Похож».

Предвыборный плакат «Альтернативы для Германии» с Йоргом Дорнау на выборах 2024 года Dirk Sattler / Imago / Scanpix / LETA

По словам Андрея, Лидский ЦИП заключил договор подряда с компанией «Цыбулька-Бел», которой владеет Йорг Дорнау. Как пишет Reform.news, компания была зарегистрирована в октябре 2020 года в деревне Гуды Лидского района Гродненской области. Она выращивает лук и другие овощи на нескольких сотнях гектаров в Лидском районе.

В 2021 году провластная газета «СБ. Беларусь сегодня» называла Дорнау «крупнейшим специалистом в области выращивания лука в Германии» и обещала, что «примерно каждая пятая луковица, выращенная у нас в стране, будет лидской». «Лидская газета» тогда же сообщала, что «Цыбулька-Бел» планирует создать 45 новых рабочих мест.

Йорг Дорнау в 2019 году был избран в парламент Саксонии. В августе 2024 года его оштрафовали на 20 862 евро за то, что он не раскрыл информацию о своем пакете акций в сельскохозяйственной компании в Беларуси. По данным Welt, Дорнау несколько раз встречался с белорусскими чиновниками, но скрыл информацию об этих встречах от парламента.

На запрос о комментарии Йорг Дорнау не ответил.

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