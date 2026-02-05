Рослесхоз подготовил список инвазивных растений, которые должны быть уничтожены. В него вошли ясенелистный клен и борщевик Сосновского

Рослесхоз подготовил проект приказа по утверждению перечня инвазивных или чужеродных растений, «способных нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам». В списке, пишет «Коммерсант», два пункта: ясенелистный клен и борщевик Сосновского. В документе подчеркивается необходимость «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района».

Создание перечня инвазивных растений предусматривает закон, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Этот закон, в числе прочего, вводит штрафы от 20 тысяч до 700 тысяч рублей для владельцев участков, которые не борются с вредными растениями. По новому закону, суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений.

Собственные перечни инвазивных растений подготовили и российские регионы. В Москве в этот список также вошли семь растений, включая борщевик Сосновского и ясенелистный клен. Руководитель городского департамента природопользования Юлия Урожаева, представляя перечень в ноябре 2025 года, пообещала вырубить ясенелистый клен в ближайшие 10 лет. «Мы детально проанализировали все прошлогодние падения деревьев в ледяные дожди и штормовые ветра. В 85% случаев это клен ясенелистный», — отметила она.

Ясенелистный клен, заявил «Коммерсанту» директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм, «вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений». «Надо избавляться от него и использовать в озеленении городов наши среднерусские породы деревьев», — сказал он.

Ясенелистный клен завезли в Россию около века назад для создания заградительных лесополос на юге, рассказывал заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко. Растение быстро распространилось на север и очень активно вытесняет местную флору. По словам Бойко, этот клен очень быстро и легко размножается в условиях городской среды, не боится температурных перепадов и почти не подвержен влиянию загрязнения почвы и воздуха.