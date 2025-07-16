Госдума обязала землевладельцев бороться с борщевиком. В случае отказа их могут лишить земли

Госдума 16 июля приняла в третьем чтении закон о борьбе с опасными инвазивными растениями, в первую очередь, с борщевиком, сообщил «Интерфакс».

Принятые поправки предполагают, что собственники и арендаторы земли, обладатели публичных , в том числе инфраструктурные компании, эксплуатирующие земли под трубопроводы, линии электропередачи и дороги, обязаны будут вести борьбу с инвазивными растениями.

В случае, если они откажутся уничтожать такие растения, власти могут изъять землю. Соответствующую поправку внесли в 45-ю статью Земельного кодекса («Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком»).

Помимо Земельного кодекса изменения затронули еще пять законов, в том числе Лесной кодекс, закон об обороте земель сельхозназначения и закон об особо охраняемых природных территориях. При этом документ не предполагает административной ответственности за отказ от борьбы с опасными растениями — КоАП в документе не упоминается.

Список опасных растений и меры борьбы с ними определит правительство РФ. В тексте закона не упоминается борщевик, при этом авторы документа указывали в пояснительной записке, что именно это растение представляет особую угрозу. «Борщевик Сосновского опасен не только для природных экосистем, но и для людей», — говорилось в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Борщевик насчитывает около 70 видов. Часть из них содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России получил распространение борщевик Сосновского, который в СССР выращивали как кормовую культуру. Это растение бесконтрольно распространяется, а бороться с ним крайне сложно. Сейчас борщевик Сосновского не считается сельскохозяйственной культурой.

В нескольких регионах России, в том числе в Московской, Тверской и Ленинградской областях, на местном уровне действуют административные штрафы за отказ от борьбы с борщевиком.