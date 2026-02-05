МВД России предложило разрешить регистрировать автомобили, которые находятся в международном розыске

МВД России предложило снять запрет на регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по инициативе государств, которые РФ считает «недружественными». Проект поправок в закон о регистрации транспортных средств размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об автомобилях, ввезенных в Россию, приобретенных гражданами РФ и объявленных в международный розыск по линии Интерпола, следует из пояснительной записки к проекту закона.

Действующее законодательство содержит прямой запрет на регистрацию машин, объявленных в международный розыск, отмечает МВД в пояснительной записке. При этом страны — инициаторы розыска, утверждает ведомство, не предоставляют России объяснений, почему автомобиль разыскивают.

МВД утверждает, что с начала полномасштабной российско-украинской войны власти «недружественных» стран игнорируют запросы российской стороны о выявлении разыскиваемых транспортных средств. «Таким образом, достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным», — заявили в полиции.

Так, по версии ведомства, власти Германии «по политическим мотивам» игнорируют запросы РФ «по всем направлениям международного полицейского сотрудничества, включая розыск транспортных средств». По состоянию на 19 января 2026 года, Германия не ответила по 123 автомобилям, обнаруженным в России и объявленным в розыск.

Отсутствие информации от «недружественных» стран о причинах розыска «не позволяет принимать объективные, в том числе процессуальные, решения» по этим автомобилям, а их владельцы «вынуждены обращаться в суды за защитой своих прав».

Законопроект подготовлен для «защиты законных интересов» владельцев разыскиваемых автомобилей и позволит обеспечить «добросовестным приобретателям» таких машин их эксплуатацию.

Россия считает «недружественными» страны, которые ввели санкции в ее отношении после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этот список входят 50 государств, в том числе все страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и сама Украина.

