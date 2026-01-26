Россия годами использует механизмы Интерпола, чтобы преследовать своих критиков за рубежом По запросу Москвы их объявляют в розыск. РФ может узнать, куда они ездят

Россия использует списки людей, разыскиваемых Интерполом, чтобы добиваться ареста политических оппонентов, бизнесменов и журналистов, а систему обмену сообщениями этой организации — чтобы следить за критиками властей РФ за границей, выяснили «Би-би-си» и французский расследовательский проект Disclose. Они изучили файлы, предоставленных информатором из Интерпола. «Медуза» пересказала расследование журналистов.

Интерпол или Международная организация криминальной полиции — это структура, которая ведет различные базы данных для правоохранительных органов по всему миру. У Интерпола есть базы преступников, украденных и фальшивых документов, отпечатков пальцев, ДНК, угнанных автомобилей, похищенных предметов искусства и оружия. В Интерпол входят 196 стран, то есть почти все государства мира. Штаб-квартира организации находится в Лионе во Франции. У организации нет своих агентов, которые могли бы применить к кому-то силу, но есть «группы реагирования». В них входят инструкторы, которые при необходимости помогают полицейским из разных стран. Интерпол может рассылать странам — участницам организации так называемые красные уведомления (Red Notice). Это специальное оповещение с просьбой найти и арестовать человека. «Красная рассылка» (Red Diffusion) — аналогичный запрос, который отправляется отдельным странам. В уставе Интерпола прямо указано, что организация не может использоваться «для осуществления каких-либо вмешательств или действий политического, военного, религиозного или расового характера». Но это не мешает некоторым странам злоупотреблять возможностями этой структуры. Подробнее о том, как работает Интерпол, мы рассказывали здесь.

О том, что Россия проводит за границей «агрессивную транснациональную репрессивную деятельность» и среди прочего использует для этого системы Интерпола, правозащитники сообщали не раз. Так, организация Freedom House упоминала об этом в своем отчете в 2021 году.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Москве стало сложнее использовать эти практики, поскольку западные страны начали чаще отказывать в выдаче граждан РФ на родину.

Интерпол после начала войны также начал дополнительно проверять деятельность Москвы, чтобы предотвратить «любое потенциальное злоупотребление каналами Интерпола в отношении преследования лиц в рамках конфликта в Украине или за его пределами».

Однако Amnesty International сообщала, что нескольким людям или запрещали въезд, или грозили высылкой на основании Интерпола, поступившего от России уже после начала войны.

Интерпол в последние 11 лет получает больше всего жалоб именно на Россию

Журналисты «Би-би-си» и Disclose от источника в Интерполе «тысячи файлов» организации, в том числе список жалоб, направленных в комиссию по контролю за файлами Интерпола ( ), сообщения, которыми обмениваются страны в рамках специальной системы организации, и внутренние отчеты Интерпола за 2024-2025 годы.

«Данные неполные, но охватывают широкий спектр стран, и там, где указана страна, запросившая арест, жалоб на Россию больше, чем на любую другую страну — так было в течение последних 11 лет», — отмечают авторы расследования.

Так, за это время 700 человек, которых разыскивает Россия, подали жалобы в CCF. Из них 400 добились отмены «красных» уведомлений или рассылок в отношении себя. Это больше, чем для любой другой страны, согласно данным, которые получили журналисты.

«Ты как загнанная в угол крыса». Так называет себя бизнесмен Игорь Пестриков, попавший в список Интерпола по запросу РФ

Среди тех, кому удалось добиться удаления из «красной рассылки», был — российский бизнесмен и бывший совладелец национализированного Соликамского магниевого завода. Он уехал из России в июне 2022 года и попросил убежище во Франции. В РФ его обвиняют в экономических преступлениях. Сам Пестриков связывает преследование с тем, что отказался подчиниться требованию властей переориентировать производство исключительно на российский рынок. По его словам, он не хотел, чтобы продукция завода использовалась для производства компонентов для военной техники.

После побега из России Пестриков обнаружил свое имя в «красной рассылке» Интерпола. По его словам, после попадания в базу розыска организации он не мог арендовать квартиру, а его банковские счета заблокировали. В целях безопасности его дочь и ее мать переехали в другую страну. «Это постоянное нервное напряжение, все время. Полиция может ворваться в твой дом в любой момент. Поэтому ты как загнанная в угол крыса. Это стресс, нервы, давление, беззаконие, которое на тебя наваливается и которое разбивает семьи», — рассказал бизнесмен.

Пестриков оспорил свой розыск через CCF, заявив, что запрос России был политически мотивирован. В итоге бизнесмен числился в розыске два года, прежде чем комиссия постановила, что его дело носит преимущественно политический характер. В CCF при этом отметили, что информация, предоставленная Россией, была «общей и шаблонной», а предполагаемое преступление было «недостаточно обосновано».

Россия запрашивала у Интерпола данные о Любови Соболь и бывшем сотруднике ФСО

Другой инструмент Интерпола, которым пользуются власти РФ для преследования оппозиционеров, — система организации по обмену сообщениями между странами. В одном из таких сообщений, попавших к журналистам, Россия в феврале 2023 года просила власти Армении и Германии предоставить «любую полезную информацию» о сооснователе издания Doxa . Он уехал из РФ на фоне уголовного преследования.

Неизвестно, было ли это сообщение доставлено и получили ли власти РФ ответ. Но среди файлов, изученных расследователями, есть и другие сообщения, в которых Интерпол отвечает на запрос Москвы о предоставлении информации. Так, агентство присылало подробности о передвижениях оппозиционерки Любови Соболь и бывшего сотрудника ФСО Глеба Каракулова.

Внутренние отчеты Интерпола, полученные «Би-би-си», свидетельствуют о постоянной озабоченности действиями России со стороны высшего руководства организации. В одном из них высокопоставленный чиновник Интерпола прямо выражает российским делегатам «серьезную озабоченность» в связи с «умышленным злоупотреблением» системой организации со стороны РФ.

Однако несмотря на дополнительные ограничения в отношении России, отчеты показывают, что в 2024 году около 90% запросов Москвы по-прежнему проходили первичную проверку. За тот же период CCF отклонял примерно половину всех российских запросов, по которым поступали жалобы. «Это вызывает вопросы о том, были ли эти меры достаточно строгими», — отмечают расследователи.

Кроме того, согласно отчетам, в 2024-2025 годах внутри организации велись дискуссии о том, следует ли снять дополнительные ограничения на деятельность России. По словам информатора «Би-би-си», Интерпол незаметно отменил некоторые дополнительные меры против России, но пока неясно, как сильно смягчили ограничения.

В самом Интерполе, комментируя расследование, заявили, что следуют своему уставу. «Неверно утверждать, что мы ставим полицейское сотрудничество выше предотвращения злоупотреблений», — добавила организация.

