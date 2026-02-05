Киев атакован российскими беспилотниками. Пострадали два человека
Источник: Виталий Кличко
В Киеве два человека пострадали в результате атаки российских беспилотников, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
В Соломенском районе медики госпитализировали одну женщину, а другой оказали помощь на месте, уточнил он.
Кроме того, повреждения есть в нескольких районах Киева. В Соломенском районе обломки беспилотника упали возле торгового центра, выбиты окна в трех жилых домах поблизости. В Шевченковском районе в результате падения обломков начался пожар на крыше офисного здания. В Дарницком районе обломки беспилотника упали возле кафе, расположенного в жилом доме, а в Оболонском районе загорелись автомобили на стоянке.