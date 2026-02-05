Биткоин упал ниже 70 тысяч долларов
Биткоин кратковременно опустился ниже 70 тысяч долларов — до уровня, который в последний раз наблюдался в ноябре 2024 года, пишет Bloomberg.
В начале торгов в Нью-Йорке курс биткоина ненадолго опустился до 69 821 доллара. Затем курс немного повысился.
Bloomberg пишет, что биткоин потерял более 44% по сравнению со своим пиком выше 126 тысяч долларов в октябре 2025 года. По мнению управляющего партнера Monarq Asset Management Шилианга Тана, рынок переживает «кризис веры».
Падение последовало за масштабной распродажей акций технологических компаний в США 4 февраля, отмечает CNBC. При этом на рынки продолжают давить ликвидации — когда позиции трейдеров автоматически закрываются при достижении биткоином определенной цены.
По словам генерального директора по цифровым активам FG Nexus Майи Вуйинович, биткоин «больше не торгуется на одном хайпе» — сейчас он торгуется «исключительно на чистой ликвидности и потоках капитала».