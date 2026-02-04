Украина, Россия и США провели новые переговоры в Абу-Даби. Они продолжатся завтра (пока никаких результатов нет)

В Абу-Даби завершился первый день переговоров о завершении российско-украинской войны, в которых участвовали делегации России, Украины и США.

Источники ТАСС и Axios сообщают, что стороны согласились продолжить переговоры утром 5 февраля.

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. От американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Украину на переговорах среди прочих представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США прошел в закрытом режиме в Абу-Даби 23-24 января. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что рамках подготовки мирного плана единственным нерешенным остался территориальный вопрос. Владимир Зеленский отмечал, что вопрос территорий может быть решен только при условии его личной встречи с Владимиром Путиным.

Читайте также

Война Тысяча четыреста сорок второй день. В Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров (там «пресса не предусмотрена»). В Белгороде — блэкаут из-за удара ВСУ

Читайте также

Война Тысяча четыреста сорок второй день. В Абу-Даби начался новый раунд трехсторонних переговоров (там «пресса не предусмотрена»). В Белгороде — блэкаут из-за удара ВСУ