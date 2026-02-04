ФСБ заявила, что в одной из колоний Краснодарского края осужденный готовил вооруженное нападение на сотрудников

В одной из исправительных колоний Краснодарского края предотвращен теракт, который собирался устроить осужденный, отбывавший там наказание, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, теракт с убийством сотрудников колонии планировал 45-летний выходец из Центральной Азии. Ни его имя, ни страна происхождения, ни другие подробности не приводятся. О какой колонии идет речь — неизвестно.

В пресс-службе ФСИН уточнили, что вооруженное нападение на сотрудников готовили несколько «выходцев из Центрально-Азиатского региона», осужденных за «общеуголовные преступления». В ходе совместной с ФСБ операции были изъяты орудия нападения. Пострадавших и ущерба нет.

Осужденный, планировавший теракт, был задержан. В ФСБ отчитались, что в отношении него возбуждено дело о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30 УК, пункт «б» части 3 статьи 205 УК).

В июне 2024 года шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали возможности покинуть изолятор. Спустя несколько часов спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников. Пятеро из шести заключенных были убиты.

В августе того же года захват заложников произошел в ИК-19 в Волгоградской области — колонии строгого режима. В результате штурма все четверо нападавших были убиты. Также погибли несколько сотрудников ФСИН.