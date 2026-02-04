Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что его электронную почту читало ФБР

Федеральное бюро расследований США с 2022 года читало электронную почту бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, запросив у Google доступ к его личному аккаунту. Об этом рассказал сам политик.

Компания Google уведомила Жданова о предоставлении ФБР доступа к его аккаунту только в 2025 году, сославшись на судебный запрет. По словам политика, он подавал запрос в Google, но «внятного ответа не получил».

«К чему я это вспомнил. Шутки ради забил свою фамилию в досье Эпштейна. Выяснилось, что мои твиты фигурировали в каких-то внутренних рассылках и отчетах ФБР. Тогда это было связано с отравлением Навального. Похоже, что в моей почте они искали вовсе не что-то случайное. А скорее материалы, переписку, детали про отравление. Ну или еще что-то», — предположил Жданов.

30 января Минюст США опубликовал новую порцию файлов — более трех миллионов страниц — по делу финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна. Имя Жданова в файлах упоминается трижды — в письмах, где рассказывается об одном и том же брифинге ФБР от 3 сентября 2020 года. В нем перечисляются разные публикации СМИ, в том числе заметка Reuters об отравлении Алексея Навального с упоминанием Жданова.

