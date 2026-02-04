По данным Axios, США отменили переговоры с Ираном. Тегеран это отрицает

Обновление. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил вечером 4 февраля, что «переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе» запланированы в Маскате в Омане на утро 6 февраля. Арагчи поблагодарил Оман «за проведение всех необходимых мероприятий».

Власти США отказались проводить переговоры с Ираном, которые планировались на 6 февраля, сообщило издание Axios, ссылаясь на американских чиновников.

Это произошло после того, как Иран предложил перенести встречу из Стамбула в Оман, чтобы сосредоточиться только на иранской ядерной программе, а не на других вопросах, в том числе касающихся баллистических ракет. Представители США отклонили эту просьбу 4 февраля.

«Мы сказали им, что либо так, либо ничего, а они ответили: „Хорошо, тогда ничего“», — сказал высокопоставленный американский чиновник. Он добавил, что, если представители Тегерана готовы вернуться к первоначальному формату, то США готовы встретиться на этой или следующей неделе.

«Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты», — сказал высокопоставленный чиновник, намекая на неоднократные угрозы Трампа применить военную силу, пишет Axios.

Иранская миссия при ООН не ответила на запрос издания.

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанести военный удар по Ирану, однако в конце января заявил, что Тегеран и Вашингтон начали переговоры. По словам Трампа, он решит, как поступить с Ираном, по результатам переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 4 февраля, что США хотят на переговорах обсуждать ракетную и ядерную программы Ирана, то, что Тегеран поддерживает террористические группировки на Ближнем Востоке, а также отношение властей Ирана к своим жителям. В ответ в Иране заявили, что готовы обсуждать только ядерную программу.

Трамп заявил в интервью NBC News, полная версия которого выйдет в ночь на 5 февраля, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «должен быть очень обеспокоен».

Трамп заявил, что отправил к берегам Ирана «большую армаду». Насколько она большая? И что она будет делать?

