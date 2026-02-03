В Кемеровской области 16-летнего подростка оштрафовали на три тысячи рублей за поиск «экстремистской информации»

Комиссия по делам несовершеннолетних города Мыски в Кемеровской области оштрафовала на три тысячи рублей 16-летнего местного жителя по протоколу о поиске «заведомо экстремистских материалов» (статья 13.53 КоАП). Об этом сообщили в региональном управлении МВД, на публикацию обратило внимание издание «7×7».

По данным полиции, подросток — ученик местного техникума. В МВД утверждают, что с марта по декабрь 2025 года он искал информацию об организации, признанной в России террористической. Он также сохранил символику и атрибутику организации «в одном из мессенджеров» и на своем смартфоне, заявили в МВД.

О какой организации идет речь, в посте полиции не уточняется.

О штрафе подростку 30 января сообщал близкий к силовикам телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма», пишет «7×7». В посте, который затем был удален, говорилось о двух штрафах Захару П. из города Мыски — за демонстрацию экстремистской символики и поиск экстремистских материалов (статьи 20.3 и 13.53 КоАП).

В конце декабря 2025 года Мысковский городской суд Кемеровской области отчитался об аресте 16-летнего подростка по уголовной статье о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). В сообщении говорилось, что подросток в одном из мессенджеров опубликовал сообщения с призывом к «массовому вооруженному выступлению против существующей власти России». Имя подростка не называлось. Идет ли речь о том же жителе Мысков, которого оштрафовали по административному протоколу о поиске экстремистских материалов, неизвестно.

Закон о запрете поиска «экстремистских» материалов вступил в силу 1 сентября 2025 года. За нарушение предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Первым известным фигурантом дела о поиске «экстремистского» контента в интернете стал 20-летний житель Свердловской области Сергей Глухих. Суд в декабре 2025 года назначил ему штраф в три тысячи рублей. По версии следствия, Глухих искал материалы о «Русском добровольческом корпусе» и батальоне "Азов", которые власти России считают террористическими организациями.

О еще одном протоколе по аналогичной статье сообщалось в конце января. Административное дело завели на жителя Чечни Ису Магамадова.

