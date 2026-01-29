В Чечне завели административное дело о поиске «экстремистского» контента. Это второе такое дело в России

Наурский районный суд Чечни зарегистрировал административное дело о поиске материалов, которые власти РФ считают «экстремистскими» (статья 13.53 КоАП). Это второе известное дело по этой статье, сообщает «Верстка».

Протокол поступил в суд 28 января. Его составили на местного жителя Ису Магамадова. По данным «Верстки», ему 29 лет, он живет в селе Алпатово. Как минимум с 2022 года Магамадов работал в частном охранном агентстве «Альфа-Легион», учредители которого, согласно данным на сайте организации, — ветераны подразделения спецназа «Альфа».

Что стало поводом для составления протокола, неизвестно.

Закон о запрете поиска «экстремистских материалов» президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля 2025 года. Норма начала действовать с 1 сентября. За нарушение предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Первым фигурантом дела о поиске «экстремистского» контента в интернете стал 20-летний житель Свердловской области Сергей Глухих. Суд в декабре 2025-го назначил ему три тысячи рублей штрафа. Глухих вменили поиск материалов о «Русском добровольческом корпусе» и батальоне "Азов", которые власти России объявили «террористическими организациями».

На фоне преследования Сергею Глухих пришлось уволиться с должности медбрата, поскольку в городской больнице его «загнобили», рассказывал его адвокат.

Как полиция узнала, что искал Сергей Глухих

МВД впервые попыталось оштрафовать россиянина за «поиск экстремистских материалов». А как полицейские вообще узнали, что гуглил пользователь? Неужели эту информацию им раскрыл оператор связи? 3 карточки