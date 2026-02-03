В Белгороде пропало электричество после удара ВСУ

В Белгороде и прилегающих населенных пунктах пропало электричество после ракетного удара Украины, сообщило издание «Пепел» 3 февраля. Судя по видео в телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, электричество в Белгороде пропало частично.

Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ серьезно поврежден объект инфраструктуры, никто не ранен. По данным «Пепла», под удар попали две электроподстанции — «Фрунзенская» и «Белгород».

В областном «Водоканале» сообщили, что после ракетного удара отключилось электроснабжение на водозаборах.

«Пепел» пишет, что после удара ВСУ в жилых домах в Белгороде начали остывать батареи (сейчас в Белгороде около −20 градусов). Местные жители сообщают, что возникли перебои с подачей воды и интернет-связью.

В «Россетях» сообщили, что рассчитывают восстановить подачу электроэнергии в Белгородской области к 01:30 ночи 4 февраля.

Вооруженные силы РФ в ночь на 3 февраля нанесли массированный удар по Украине. Основной целью атаки, сообщили власти Украины, стала критическая инфраструктура, в частности, объекты энергетики. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила так называемое энергетическое перемирие, которое длилось четыре дня.

