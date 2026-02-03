«Коммерсант» сообщил, что Домодедово массово сокращает сотрудников. Руководство аэропорта это отрицает

Обновление: Пресс-служба группы «Домодедово» заявила, что не проводит никаких сокращений в своих подразделениях, включая Domodedovo Commercial Services, а реализует плановые управленческие изменения для «перераспределения функций и повышения эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». «Никаких массовых увольнений не проводится. Публикации в ряде СМИ основаны на недостоверных сведениях и вводят в заблуждение пассажиров, партнеров и общественность», — цитирует РБК заявление пресс-службы.

Сотрудникам аэропорта Домодедово объявили о предстоящих сокращениях, пишет «Коммерсант». По данным источников издания, сотрудников «просят уйти» без компенсации или с переводом на другие должности с потерей дохода.

Гендиректор Домодедово Андрей Иванов, по данным издания, на следующий день после того, как аэропорт был продан на аукционе , объявил об оптимизации штата подразделения Domodedovo Commercial Services (ООО ДКС), которое занимается ведением контрактов с авиакомпаниями и другими партнерами. В этом подразделении работают около 130 человек, части из них предложили уволиться по собственному желанию во избежание увольнения «по статье о несоответствии или с привлечением к дисциплинарной ответственности». Еще части, по словам собеседников издания, предложили сменить должности, но с сокращением ставки и потерей дохода.

Аналогичные предложения уволиться по собственному желанию, по данным источников издания, ранее получили сотрудники и руководители нескольких других предприятий аэропорта, включая «Домодедово Кэтэринг». Совокупно, по оценкам собеседников «Коммерсанта», речь идет примерно о сотне сотрудников.

В руководстве Домодедово заявили «Коммерсанту», что «в аэропорту реализуются управленческие изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». Изменения, заверили в Домодедово, не затронут сотрудников, обеспечивающих бесперебойную и безопасную работу аэропорта как производственного комплекса, а также тех, кто занимается привлечением авиакомпаний и работой с ними. Сообщения о предложении сотрудникам уволиться по собственному желанию, в руководстве аэропорта не прокомментировали.

Летом 2025 года, после того, как Домодедово перешло под контроль государства и его возглавил Андрей Иванов, в аэропорту прошла первая волна реорганизации, в ходе которой, по оценкам источников «Коммерсанта», ушли от 200 до 300 сотрудников. Руководство аэропорта не стало комментировать данные о числе ушедших сотрудников, сообщив лишь, что реорганизация позволила оптимизировать управленческие процессы и сократить административные расходы.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что при сокращении пассажиропотока в Домодедово сокращения были ожидаемыми. Кроме того, считает главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов, при предыдущих владельцах был избыточно увеличен штат сотрудников, отвечающих за контроль и мониторинг внутренних процессов.

По состоянию на начало 2026 года в Домодедово работали около семи тысяч человек.

Аэропорт Домодедово был национализирован в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры России. Претензии Генпрокуратуры были связаны с иностранным гражданством владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

29 января Домодедово со второй попытки продали на аукционе. Новым владельцем аэропорта стала дочерняя компания АО «Международный аэропорт Шереметьево».