Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна. В случае отказа их могли обвинить в неуважении к конгрессу

Экс-президент США Билл Клинтон и его жена, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна комитету по надзору нижней палаты конгресса США.

Ранее Клинтоны неоднократно отказывались давать показания комитету, расследующему связи финансиста Джеффри Эпштейна с влиятельными политиками. В связи с этим комитет готовился провести голосование по вопросу о привлечении Клинтонов к ответственности за неуважение к конгрессу, пишет CNN.

«Они вели переговоры добросовестно. Вы этого не сделали. Они рассказали вам под присягой все, что им известно, но вас это не волнует. Но бывший президент и бывшая госсекретарь будут там. Они с нетерпением ждут возможности создать прецедент, который коснется каждого», — написал в соцсети X пресс-секретарь Клинтонов Анхель Уренья, отвечая на пост главы комитета по надзору, республиканца Джеймса Комера.

Когда и в какой форме Клинтоны будут давать показания, пока неизвестно.

Ранее Билл Клинтон, занимавший пост президента США в 1993-2001 годах, неоднократно отрицал, что знал о преступной деятельности Джеффри Эпштейна и был как-либо к ней причастен.

30 января была опубликована крупнейшая на настоящий момент партия документов, касающихся Джеффри Эпштейна — финансиста, обвиненного в растлении несовершеннолетних и торговле людьми, который умер в тюрьме в 2019 году. Документы свидетельствуют о связях Эпштейна со множеством высокопоставленных политиков, бизнесменов, членов королевских семей и знаменитостей из разных стран мира.

