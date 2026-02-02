Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали по статье о «пропаганде ЛГБТ» за комикс о женском теле

Басманный суд Москвы назначил штраф в размере 800 тысяч рублей издательству No Kidding Press, закрывшемуся в 2024 году, за комикс о женском теле «Плод познания» Лив Стремквист. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на решение суда.

Штраф выписали по статье о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Решение вынесено 30 января.

Как говорится в постановлении, прокуратура изъяла в московском магазине «Фаланстер» несколько книг, среди которых был комикс Стремквист. Эти книги были отправлены на экспертизу «ввиду наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных ориентаций».

Суд постановил, что «неограниченный доступ [к книге] несовершеннолетних повышает риск совершения ими действий деструктивного характера, формирования ошибочных установок, что может привести к деморализации общества».

Издательство No Kidding Press было основано в 2017 году. Оно переводило и издавало в России художественную и мемуарную литературу, в том числе феминистскую прозу. Издательство выпустило на русском языке книги лауреата Нобелевской премии Анни Эрно, комиксы Лив Стремквист, «Копенгагенскую трилогию» датской писательницы Тове Дитлевсен, книги Мэгги Нельсон, Шейлы Хети, Клариси Лиспектор, Доди Беллами и других. В конце 2024 года издательство объявило о закрытии.

