В Белгородской области два человека погибли после удара украинских беспилотников

В городе Старый Оскол Белгородской области два человека погибли в результате атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

От удара беспилотника загорелся частный дом, в результате пожара он частично обрушился. Под завалами нашли тела двух человек.

Еще один беспилотник, который сдетонировал, выбил окна более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов, добавил Гладков.

В Минобороны России заявили, что в течение ночи силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник — над Белгородской, Ростовской, Астраханской, Брянской, Курской областями, а также Краснодарским краем.

