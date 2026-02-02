В Белгородской области два человека погибли после удара украинских беспилотников
Источник: Вячеслав Гладков
В городе Старый Оскол Белгородской области два человека погибли в результате атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
От удара беспилотника загорелся частный дом, в результате пожара он частично обрушился. Под завалами нашли тела двух человек.
Еще один беспилотник, который сдетонировал, выбил окна более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов, добавил Гладков.
В Минобороны России заявили, что в течение ночи силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник — над Белгородской, Ростовской, Астраханской, Брянской, Курской областями, а также Краснодарским краем.