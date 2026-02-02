Трамп заявил, что ему достаточно позвонить странам, которые не платят взносы в ООН, и они «пришлют чеки в течение нескольких минут»

Дональд Трамп заявил, что не знал о задержках США по своим обязательствам перед ООН и может легко заставить другие страны заплатить взносы, если только организация попросит.

«Если бы они [ООН] пришли к Трампу и сказали ему об этом, я бы заставил всех заплатить точно так же, как я заставил платить [членов] НАТО. Все, что мне нужно сделать — это позвонить этим странам. Они пришлют чеки в течение нескольких минут», — сказал Трамп в телефонном интервью Politico.

В конце января The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ООН писала, что организация, которая находится на грани финансового коллапса, может быть вынуждена сократить операции или даже закрыть свою штаб-квартиру в Нью-Йорке. Трамп отверг эту идею.

«Я не считаю это уместным. ООН не покидает Нью-Йорк и не покидает Соединенные Штаты, потому что у ООН огромный потенциал», — сказал президент США в интервью Politico.

Трамп ранее неоднократно нападал на ООН — в частности, на Генассамблее, проходившей в сентябре 2025 года в Нью-Йорке, он раскритиковал организацию за «пустые слова» и за то, что она «не помогла» ему в урегулировании семи войн. Также президент США подверг критике помощь, которую ООН оказывает лицам, ищущим убежища и надеющимся попасть в США.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп в присутствии около 20 мировых лидеров (в основном стран Ближнего Востока и Южной Америки) подписал устав созданного им Совета мира — новой международной организации, которая по сути задумана как альтернатива ООН.

