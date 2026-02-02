Основателя майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств от взыскания налогов

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест основателя майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца по делу о сокрытии средств, за счет которых должны взиматься налоги (часть 1 статьи 199.2 УК), следует из карточки на сайте суда.

Решение суд вынес еще на заседании 31 января, но в силу оно должно вступить 4 февраля, как указано в карточке. Публикация постановления суда запрещена.

Телеграм-канал «База» пишет, что Игоря Рунца задержали 30 января и предъявили ему обвинение по трем эпизодам сокрытия денежных средств или имущества от взыскания налогов.

Игорь Рунец основал компанию BitRiver в 2017 году. Он начал, как пишет Bloomberg, со строительства дата-центра для майнинга криптовалют в Сибири, а затем его компания смогла привлечь клиентов со всего мира, включая США и Китай. В апреле 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении BitRiver, посчитав, что компания могла помогать властям России в монетизации природных ресурсов страны. В сентябре 2024 года Bloomberg оценивал состояние Игоря Рунца в 230 миллионов долларов.

Компания BitRiver называет себя крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в России. В штате компании, головной офис которой находится в Москве, работают 500 человек, следует из описания на ее сайте. Однако по данным источника «Коммерсанта», в конце 2024 года в BitRiver начались сокращения, а затем задержки зарплат. К концу 2025 года BitRiver покинуло около 80% топ-менеджеров, многие офисы закрылись, а оборудование и документация были вывезены, пишет издание.

Максимальное наказание по второй части статьи 199.2 УК предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также

В России легализовали майнинг криптовалют. Но индустрия все равно остается в серой зоне. Что можно и что (пока) нельзя делать с «криптой»? И почему законом недовольны сами майнеры? 7 карточек