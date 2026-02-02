«Мелания» заняла третье место в американском прокате. Это фильм про жену Трампа. Аналитики считали, что сборы будут намного хуже

Документальный фильм «Мелания» занял третье место в американском кинопрокате по сборам за уикенд 30 января — 1 февраля. Фильм заработал более 7 миллионов долларов, сообщает Box Office Mojo — проект IMDB, отслеживающий сборы.

Аналитики прогнозировали, что у «Мелании» в американском прокате будут более скромные результаты. Boxoffice Pro считал, что в премьерный уикенд фильм о первой леди США соберет не более 5 миллионов долларов, а аналитики CNN прогнозировали сборы на уровне 1 миллиона долларов за выходные.

«Медуза» писала, что критики, посмотревшие «Меланию» перед премьерой, в основном ругали фильм как скучный — или, по меньшей мере, характеризовали его как дорогой и бессмысленный пиар-проект, который может понравиться разве что верным поклонникам Трампа и его семьи.

Помимо проката в кинотеатрах «Меланию» покажут на Amazon Prime. На продвижение фильма Amazon потратил еще около 35 миллионов долларов, включая билборды на Таймс-сквер в Нью-Йорке и показ трейлеров на экранах во время матчей плей-офф Национальной футбольной лиги.

Что еще известно о фильме про Меланию Трамп

«Мелания» — документальный фильм о первой леди США. Журналисты почти открыто говорят, что это не кино, а взятка Джефф Безос потратил на него 75 миллионов долларов, чтобы угодить Трампу

