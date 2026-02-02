«Единая Россия» создала совет по инновационному и технологическому развитию. Его секретарем стал сын Дмитрия Медведева

Сын Дмитрия Медведева Илья занял пост секретаря совета по инновационному и технологическому развитию, созданного в «Единой России», пишет РБК.

Председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, исполнительным директором — руководитель фонда «Технологии будущего», финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин.

Илья Медведев, по словам источника РБК, будет координировать работу совета, а также «курировать его содержательную и смысловую повестку». Баканов, сообщил собеседник издания, «будет связующим звеном между властью и экспертным сообществом». Семин будет заниматься управлением проектным офисом, который появится при совете, пишет РБК, его задача — сопровождение и реализация решений и инициатив, принятых этой структурой.

В «Единой России» заявили, что совет будет дискуссионной площадкой, участие в обсуждениях будут принимать эксперты, представители бизнеса, партии и власти.

Одна из ближайших задач совета, как пояснили собеседники РБК в партии, — разработка и реализация технологического блока «Народной программы», с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году. Кроме того, он будет отвечать за подготовку и сопровождение других программных документов и инициатив партии в сфере науки, технологий и инноваций.

Ранее в «Единой России» 30-летний Илья Медведев координировал разработку портала «Я в России» для оказания помощи в предоставлении государственных услуг жителям новых регионов, он также курировал работу «Центра беспилотных систем и технологий».

Что еще известно об Илье Медведеве

