Адвоката Олега Степанова, защищавшего обвиняемых по политическим статьям, задержали в аэропорту после возвращения в Россию

В аэропорту Сочи после возвращения в Россию задержали адвоката из Челябинска Олега Степанова, который защищал в суде обвиняемых по политическим статьям, сообщил правозащитный проект «Первый отдел».

Степанова задержали еще 31 января, но об этом стало известно только сейчас. В тот же день на него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

«Задержание в аэропорту за „неповиновение сотруднику полиции“ или „мелкое хулиганство“ — это характерная для карусельных арестов практика. Силовики раз за разом выписывают человеку протоколы об административных правонарушениях, чтобы содержать его в изоляции. Например, с целью потянуть время, пока согласовывают уголовное дело», — отмечают правозащитники.

В России Олег Степанов защищал в суде обвиняемых по политическим статьям, в том числе бывшую координатора движения «Голос» Наталью Гусеву. В январе 2025-го ее приговорили к условному сроку за антивоенный комментарий.

Тогда же, в начале 2025 года, Степанов рассказал, что был вынужден уехать из России из-за своей профессиональной деятельности и гражданской позиции. В Сербии он ждал гуманитарную визу, приостановил адвокатский статус и работал курьером, отмечает «Первый отдел». Почему Степанов вернулся в Россию, не уточняется.

Как в России пытаются разгромить адвокатуру

Закатают всех Кремль перешел к массовому преследованию несогласных — и очень хочет, чтобы этому никто не мешал. «Медуза» рассказывает, как власти пытаются разгромить адвокатуру

Как в России пытаются разгромить адвокатуру

Закатают всех Кремль перешел к массовому преследованию несогласных — и очень хочет, чтобы этому никто не мешал. «Медуза» рассказывает, как власти пытаются разгромить адвокатуру