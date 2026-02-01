В Киеве без тепла остается тысяча жилых домов. В городе −16 градусов

Глава Киева Виталий Кличко сообщил 1 февраля, что в городе частично восстановили отопление в многоквартирных домах, которое отключилось в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

Теплоснабжение в домах восстанавливали последние два дня. По состоянию на 18:29 31 января без тепла находились 3419 жилых домов, в 22:35 — около 2600, а в 8:41 утра 1 февраля — одна тысяча.

«Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян», — заявил Кличко.

Согласно прогнозу погоды на 1 февраля, в Киеве в 9:00 стоял 16-градусный мороз. В течение дня, как ожидается, температура поднимется до −13 градусов, а ночью опустится до −20.

В Украине в результате системной аварии 31 января произошло отключение электроэнергии почти во всех регионах страны. К вечеру подачу электроэнергии восстановили.

Энергосистема Украины — одна из главных целей ударов Вооруженных сил РФ. В январе из-за российских ударов города Украины оставались без света и тепла. По просьбе США Россия согласилась не наносить удары по Киеву и другим городам Украины до 1 февраля из-за холодов.

