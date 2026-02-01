The Wall Street Journal: США усиливают противовоздушную оборону на Ближнем Востоке на случай ударов Ирана

Пентагон размещает дополнительные средства противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, чтобы защитить Израиль, арабских союзников США и американские войска в случае удара со стороны Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal 1 февраля.

На это указывают данные министерства обороны США, мониторинг полетов и спутниковые снимки, пишет издание.

Как выяснил WSJ, Пентагон размещает дополнительные системы противоракетной обороны THAAD и системы Patriot на американских военных базах по всему Ближнему Востоку, в том числе в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре.

Центральное командование США, которое курирует вооруженные силы США на Ближнем Востоке, отказалось от комментариев.

США допускают военный удар по Ирану, что может привести к ответным действиям со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил 1 февраля, что, если США начнут войну, то это приведет к войне по всему региону.

