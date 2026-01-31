Начальника научно‑исследовательского центра ВНИИ ГОЧС, разработавшего мобильное убежище от ядерного взрыва, заподозрили в получении взятки

Начальник научно‑исследовательского центра «Совершенствования защитных мероприятий» Николай Посохов и замглавы ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере. Первым о деле сообщило РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Посохов отправлен под домашний арест, Сосунов взят под стражу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на судебную информацию. Подробности дела на момент публикации новости известны не были.

Посохов известен как разработчик защитного мобильного бункера «Куб-М», который, как утверждается на сайте ВНИИ ГОЧС, способен, в числе прочего, защитить от последствий ядерного взрыва: радиации, ударной волны и светового излучения. О своей разработке Посохов неоднократно рассказывал СМИ, в частности, в декабре 2025 года он говорил РБК, что «Куб-М» может защитить от прямого попадания ракеты HIMARS.

Сосунов, пишет «Коммерсант», в 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден медалью «За спасение погибавших», медалью «Суворова», медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, имеет ведомственные награды МЧС России.