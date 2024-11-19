В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС ( ) сообщил, что в России впервые началось серийное производство мобильного укрытия «КУБ-М». Производство запущено в городе Дзержинске Нижегородской области, говорится в публикации на сайте НИИ от 18 ноября.

В сообщении организации сказано, что укрытие «обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия».

Разработчики укрытия говорили в декабре 2023 года, что «КУБ-М» «обеспечивает защиту в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций; опасных химических веществ; пожаров».

МЧС России

МЧС России

Стандартная комплектация убежища состоит из двух модулей: помещения для 54 человек и технического блока. Вместимость убежища можно увеличить с помощью дополнительных модулей. Разработчики укрытия отметили, что его легко транспортировать и подключать к существующим инженерным системам.

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