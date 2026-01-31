Bloomberg: Евросоюз планирует ужесточить санкции в отношении российских банков и нефти
Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, пишет Bloomberg. В частности, в ЕС рассматривают возможность запретить европейским компаниям страховать морские перевозки российской нефти и осуществлять ее транспортировку.
Предполагается, что запрет будет действовать вне зависимости от предельной цены на российскую нефть. Сейчас компаниям из ЕС запрещено участвовать в поставках российской нефти, если ее цена выше установленного предела.
Такая мера, если она будет одобрена, значительно осложнит импорт нефти из РФ, отмечает Bloomberg.
Кроме того, планируется расширить список судов, входящих в «теневой флот» России, занимающийся перевозкой нефти.
В новый пакет, по данным издания, также собираются включить дальнейшие ограничения для российских банков, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции.
В целом, отмечает Bloomberg, санкции, которые готовит Евросоюз, направлены на то, чтобы Россия получала меньше доходов от экспорта нефти, и ей было труднее обходить введенные ранее ограничения.