Bloomberg: Евросоюз планирует ужесточить санкции в отношении российских банков и нефти

Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ужесточить ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, пишет Bloomberg. В частности, в ЕС рассматривают возможность запретить европейским компаниям страховать морские перевозки российской нефти и осуществлять ее транспортировку.

Предполагается, что запрет будет действовать вне зависимости от предельной цены на российскую нефть. Сейчас компаниям из ЕС запрещено участвовать в поставках российской нефти, если ее цена выше установленного предела.

Такая мера, если она будет одобрена, значительно осложнит импорт нефти из РФ, отмечает Bloomberg.

Кроме того, планируется расширить список судов, входящих в «теневой флот» России, занимающийся перевозкой нефти.

В новый пакет, по данным издания, также собираются включить дальнейшие ограничения для российских банков, криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции.

В целом, отмечает Bloomberg, санкции, которые готовит Евросоюз, направлены на то, чтобы Россия получала меньше доходов от экспорта нефти, и ей было труднее обходить введенные ранее ограничения.

Читайте также

Доля доходов от экспорта нефти и газа в российском бюджете опустилась до минимума за 20 лет «Медуза» рассказывает, какие именно факторы к этому привели — и за счет чего Путин сможет продолжать войну с Украиной

Читайте также

Доля доходов от экспорта нефти и газа в российском бюджете опустилась до минимума за 20 лет «Медуза» рассказывает, какие именно факторы к этому привели — и за счет чего Путин сможет продолжать войну с Украиной