Александра Сокурова исключили из совета по развитию кинематографии

Режиссер Александр Сокуров исключен из состава Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение, пишет «Интерфакс», опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 января.

Из состава совета также выведены: режиссер Валерий Тодоровский, бывший советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ» Антон Малышев.

В состав совета включены: продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генпродюсер Okko Гавриил Гордеев, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра Наций» Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк и другие.

30 января стало известно, что из Союза кинематографистов РФ исключены актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер и медиаменеджер Александр Роднянский, публично осудившие войну России с Украиной. Поводом для исключения был названа «многолетняя неуплата членских взносов».

В начале декабря Александр Сокуров вступил в дискуссию с президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Режиссер, в частности, сказал, что у СПЧ есть «традиция» избегать «некоторых так называемых политических вопросов, которые требуют общественного обсуждения». Он, в числе прочего, обратил внимание на то, что в российских вузах становится меньше бюджетных мест из-за того, что их занимают дети участников войны с Украиной, назвал унижением то, что людей объявляют «иноагентами», а также заявил о цензуре в кино и литературе.

