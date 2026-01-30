Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского исключили из Союза кинематографистов России

Актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер и медиаменеджер Александр Роднянский больше не состоят в Союзе кинематографистов России. Их исключили «за многолетнюю неуплату членских взносов». Такое постановление, обратил внимание «Интерфакс», было принято на съезде Союза кинематографистов, который прошел в конце 2025 года,

Помимо Дапкунайте и Роднянского с такой же формулировкой из членов союза были исключены актеры Алексей Горбунов и Елена Кучеренко, режиссеры Аркадий Коган и Ульяна Шилкина, а также продюсер Анастасия Павлович.

Ингеборга Дапкунайте в 2022 году выступила против российского вторжения в Украину и уехала из страны. Об этом она, в частности, рассказывала в интервью Антону Долину.

Александр Роднянский — кинопродюсер и медиаменеджер, работавший как в Украине, так и в России. После начала большой войны он уехал из РФ и открыто высказывается против российской агрессии. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил Роднянского «иностранным агентом». В октябре 2024 года суд в Москве заочно приговорил Роднянского к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии «по мотивам политической ненависти».

