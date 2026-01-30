В США начали расследование из-за подозрений в том, что сотрудники Meta имеют неограниченный доступ к переписке пользователей WhatsApp

Власти США открыли расследование из-за заявлений бывших подрядчиков Meta Platforms о том, что у сотрудников компании есть неограниченный доступ к сообщениям пользователей мессенджера WhatsApp, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в 2025 году специальные агенты министерства торговли США изучали заявления двух человек, которые работали на Meta по контракту с консалтинговой компанией Accenture PLC в должностях модераторов контента WhatsApp. В беседах со следователями они утверждали, что имели возможность видеть содержимое сообщений WhatsApp, как и некоторые сотрудники Meta. Источник Bloomberg заявил, что к январю 2026 года расследование все еще продолжалось, однако остается неясным, есть ли в деле какие-либо фигуранты.

Аналогичные обвинения против Meta фигурировали в жалобе анонимного информатора, поданной еще в 2024 году в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Bloomberg отмечает, что ранее про эту жалобу и последовавшее за ней расследование в СМИ не сообщалось.

В компании Meta, которая приобрела WhatsApp в 2014 году, называют утверждения бывших подрядчиков несостоятельными. «То, что утверждают эти люди, невозможно, потому что WhatsApp, его сотрудники и подрядчики не имеют доступа к зашифрованной переписке пользователей», — сообщил журналистам в электронном письме представитель компании Энди Стоун.

Meta позиционирует WhatsApp как приватный мессенджер со сквозным (end-to-end) шифрованием. Как говорится на сайте мессенджера, такое шифрование гарантирует, что доступ к переписке имеют только сами пользователи и никто, включая сотрудников WhatsApp, не может читать, прослушивать или пересылать их сообщения. На такую же конфиденциальность Meta ссылается, когда власти запрашивают доступ к данным пользователей в рамках расследований преступлений.

На прошлой неделе стало известно о коллективном иске международной группы истцов, поданном в Окружной суд США к компании Meta Platforms. Группа истцов, в которую входят представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, заявили, что Meta делала ложные заявления о конфиденциальности и безопасности. Они утверждают, что Meta сохраняет содержание сообщений пользователей в WhatsApp, а сотрудники компании могут получить к ним доступ.

Ранее Meta неоднократно обвиняли в нарушении правил защиты конфиденциальности пользователей, из-за чего в 2019 году Федеральная торговая комиссия США наложила на компанию рекордный штраф в размере пяти миллиардов долларов, напоминает Bloomberg.

Читайте также

Бывшая сотрудница Facebook написала книгу о работе в компании. Meta всеми силами пытается ее запретить Выяснилось, что компания создавала для Китая инструменты цензуры и охотно делилась информацией об искусственном интеллекте

