Bloomberg: группа истцов подала в суд на Meta. Они утверждают, что компания хранит содержимое сообщений в WhatsApp, а у сотрудников есть к ним доступ

Международная группа истцов подала в Окружной суд США в Сан-Франциско коллективный иск к компании Meta Platforms, обвинив ее в обмане пользователей мессенджера WhatsApp.

Группа истцов, в которую входят представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, считают, что Meta делала ложные заявления о конфиденциальности и безопасности. Они утверждают, что Meta сохраняет содержание сообщений пользователей в WhatsApp, а сотрудники компании могут получить к ним доступ. В иске говорится, что узнать об этом помогли «осведомители» (whistleblowers), но не указывается, кто они.

Представитель Meta назвал иск «необоснованным» и заявил, что компания «будет добиваться санкций против адвокатов истцов».

«Любое утверждение о том, что сообщения пользователей WhatsApp не зашифрованы, является категорически ложным и абсурдным», — заявил представитель Meta Энди Стоун. Он добавил, что WhatsApp использует сквозное шифрование на базе протокола Signal уже десять лет.

