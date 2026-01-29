Tesla прекращает выпуск электромобилей Model S и Model X. Вместо них на заводе во Фримонте будут собирать человекоподобных роботов

Глава Tesla Илон Маск объявил о прекращении выпуска электромобилей Model S и Model X. Свернуть производство этих моделей, сообщил Маск во время телефонной конференции с инвесторами, планируется во втором квартале 2026 года.

По словам Маска, завод во Фримонте, штат Калифорния, где делали эти электромобили, будет переоборудован для выпуска человекоподобных роботов Optimus.

О прекращении выпуска двух моделей электромобилей Tesla объявила на фоне значительного снижения прибыли и объема продаж, зафиксированных в конце 2025 года. CNN отмечает, что на имидж Tesla среди некоторых американских и европейских потребителей повлияла политическая активность Маска и его сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом.

При этом CNN пишет, что в целом на продажи Tesla отказ от Model S и Model X вряд ли окажет значительное влияние — на долю таких автомобилей совокупно приходится около 3% продаж.

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) в январе сообщила, что в ЕС в декабре 2025 года продажи электромобилей впервые превысили продажи машин с бензиновыми двигателями. При этом, по данным ACEA, доля Tesla на европейском рынке сократилась в 2025 году на 20% по сравнению с предыдущим годом.

