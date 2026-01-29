Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военных в 2026 году

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который занимается вопросами обмена.

Российская сторона передала Украине 1000 тел и получила от украинской стороны 38 тел российских военнослужащих.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подтвердили обмен телами.

Последний обмен телами погибших военных между Россией и Украиной был 19 декабря 2025 года. Тогда Россия передала Украине 1003 тела, а получила 26.