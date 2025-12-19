Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военных.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину возвращены 1003 тела, которые, как утверждает российская сторона, принадлежат военнослужащим ВСУ.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в рамках стамбульских договоренностей Киеву передана 1000 тел погибших украинских военных, а Москве вернули 26 тел погибших российских военнослужащих.

Обмен состоялся при содействии международного комитета Красного Креста.

В мае 2025 года делегации России и Украины провели в Стамбуле первые после почти трехлетнего перерыва прямые переговоры. По их итогам стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших. С тех пор прошли несколько раундов таких обменов.

Украинская сторона неоднократно сообщала, что тела погибших, которые передает Россия, часто намеренно повреждены, чтобы затруднить идентификацию. Кроме того, известны случаи, когда Украине передавали тела россиян, а не украинских военных.