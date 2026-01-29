Власти Тверской области: у Клишиной забрали квартиру, потому что она больше не в сборной России

Российская легкоатлетка Дарья Клишина лишилась квартиры в Твери, поскольку перестала быть членом сборной России, сообщает РБК со ссылкой на Минимущества Тверской области.

Накануне на ютьюб-канале блогера Вити Кравченко вышло интервью Клишиной. Спортсменка рассказала, что у нее отобрали однокомнатную квартиру в Твери, которую власти подарили ей в 2011 году.

По словам Клишиной, это было единственное жилье, где была прописана спортсменка. «Условия этой квартиры были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия на Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет», — рассказала легкоатлетка. Но в итоге спортсменку выписали из квартиры в 2025 году, а ключи передали военному, которого она не знает.

В Минимущества Тверской области сообщили, что речь идет об однокомнатной квартире площадью 41,7 квадратных метра. Клишина получила ее в пользование, когда входила в сборную России по легкой атлетике, но утратила статус члена сборной в 2022 году.

Дело о квартире рассматривали в суде, который встал на сторону минимущества. Представитель спортсменки пытался оспорить это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменений. «В мае 2025 года пользование квартирой прекратилось, представитель спортсменки добровольно подписал передаточный акт в отношении объекта», — сообщили в ведомстве.

В минимущества отметили, что ежегодно перепроверяют информацию об основаниях для проживания нанимателей в квартирах, находящихся в госсобственности. По словам чиновников, если бы договор с Клишиной не расторгли, это бы считалось нарушением закона.

Сама Клишина говорила, что все, с кем она общалась, уверяли ее, что квартира останется ей.

35-летняя Дарья Клишина — уроженка Твери. Она — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, единственная легкоатлетка из России, участвовавшей в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также одна из десяти российских легкоатлетов, допущенных к Олимпиаде-2020 в Токио. С 2013 года Клишина живет и тренируется в США.

