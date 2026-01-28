«Сейчас я называюсь бомж». Квартиру легкоатлетки Дарьи Клишиной отдали военному

Российская легкоатлетка Дарья Клишина сообщила, что у нее отобрали однокомнатную квартиру в Твери, которую власти подарили ей в 2011 году. «Как подарили, так и отобрали», — рассказала она в интервью Вите Кравченко.

Это единственное место, где я была прописана. Условия этой квартиры были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия на Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет.

Ее выписали из квартиры в 2025 году. Ключи от квартиры передали военному, которого Клишина не знает.

Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы подать документы на эту квартиру, чтобы перевести ее в собственность.

Дарье Клишиной 35 лет. Она уроженка Твери, с 2013 года живет и тренируется в США.

Она стала единственной легкоатлеткой из России, участвовавшей в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также одной из десяти российских легкоатлетов, допущенных к Олимпиаде-2020 в Токио.

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

