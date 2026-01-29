Евросоюз официально объявил о включении России в антиотмывочный черный список
Решение властей Евросоюза о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма вступило в силу 29 января, сообщила Еврокомиссия.
На сайте ведомства сообщается, что последняя версия списка, куда попала и Россия, была принята 3 и 4 декабря. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщало издание Politico. Сегодня решение в отношении РФ вступило в силу.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объяснила, что это решение должно затруднить для России финансирование войны с Украиной. «Полагаю, приемлем любой способ надавить на Россию, чтобы она пошла на реальные переговоры», — заявила она.
Внесение государства в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из этой страны, включая комплексную проверку по всем сделкам.