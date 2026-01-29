Евросоюз официально объявил о включении России в антиотмывочный черный список

Решение властей Евросоюза о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма вступило в силу 29 января, сообщила Еврокомиссия.

На сайте ведомства сообщается, что последняя версия списка, куда попала и Россия, была принята 3 и 4 декабря. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщало издание Politico. Сегодня решение в отношении РФ вступило в силу.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объяснила, что это решение должно затруднить для России финансирование войны с Украиной. «Полагаю, приемлем любой способ надавить на Россию, чтобы она пошла на реальные переговоры», — заявила она.

Внесение государства в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из этой страны, включая комплексную проверку по всем сделкам.

Послушайте интервью эксперта по борьбе с коррупцией Ильи Шуманова, в котором он объясняет, что все это означает для граждан России

подкасты Чем грозит России попадание в европейский черный список стран, связанных с отмыванием средств? Опять в основном пострадают обычные россияне? 51 минута

или почитайте главные тезисы из этого разговора

Россию внесли в черный список ЕС. В нем находятся страны, где высок риск отмывания денег и финансирования терроризма (например, Иран и КНДР) Что это значит? Это коснется всех россиян? Объясняет эксперт по борьбе с коррупцией Илья Шуманов

или почитайте главные тезисы из этого разговора

Россию внесли в черный список ЕС. В нем находятся страны, где высок риск отмывания денег и финансирования терроризма (например, Иран и КНДР) Что это значит? Это коснется всех россиян? Объясняет эксперт по борьбе с коррупцией Илья Шуманов