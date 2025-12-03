Politico: ЕС внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма

Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ, а также двух чиновников.

Ранее о планах ЕС внести РФ в этот список писал эксперт по антикоррупции Илья Шуманов также со ссылкой на источник.

Официального объявления на момент публикации новости сделано не было.

Внесение в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из этой страны, включая комплексную проверку по всем сделкам.

Обычно европейский список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма соответствует списку FATF — межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбы с отмыванием денег. Россия состояла в FATF с 2003 года, но после начала большой войны с Украиной в 2022 году ее членство было приостановлено. FATF неоднократно призывали внести РФ в черный список (куда, например, включены Северная Корея и Иран) или в серый список, но такое решение принято не было.