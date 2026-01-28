В Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег. Расследование связывают с компаниями Абрамовича

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) Германии провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине, сообщает Der Spiegel.

В прокуратуре Франкфурте-на-Майне сообщили, что ведут расследование «в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank» по подозрению в отмывании денег. В прошлом банк, согласно заявлению ведомства, «поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег». Другие подробности дела прокуратура не предоставила.

Источники Der Spiegel назвали расследование «крайне секретным». По данным издания, обыски связаны с компаниями, которые, по мнению следствия, принадлежат российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Он находится в санкционном списке Евросоюза с 2022 года.

По информации Süddeutsche Zeitung, банк с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Расследование касается транзакций, совершенных в период с 2013-го по 2018 год.

Адвокат Абрамовича заявил, что его клиенту ничего неизвестно о расследовании немецких властей, а бизнесмен всегда действовал в соответствии с национальными и международными правилами и законами. Любые утверждения об обратном, добавил представитель бизнесмена, — «ложные и клеветнические».

В Deutsche Bank подтвердили информацию об обысках и заявили, что сотрудничают с властями.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, обыски прошли за день до пресс-конференции, на которой руководство Deutsche Bank, как ожидается, отчитается о самой высокой прибыли за последние годы. На фоне сообщений о расследовании акции банка упали примерно на 3%.

В последние годы Deutsche Bank неоднократно штрафовали за то, что банк с задержкой сообщал о предполагаемых случаях отмывания денег. Например, Deutsche Bank оплатил штраф в размере семи миллионов евро из-за предполагаемых транзакций с участием родственника свергнутого сирийского президента Башара Асада, в которых участвовал как банк-корреспондент.

