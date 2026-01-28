МИД РФ заявил, что США отпустили двух российских моряков с танкера, захваченного в Атлантике в начале января

Двоих российских моряков с захваченного США в начале января танкера «Белла 1» («Маринера») отпустили на свободу, заявили в МИД России.

Представитель ведомства Мария Захарова сообщила агентству ТАСС, что моряки находятся на пути в Россию.

С американской стороны подтверждения этой информации пока не было.

Танкер «Белла 1» был захвачен американскими военными 7 января в северной части Атлантического океана. США преследовали танкер несколько дней. В процессе судно, шедшее сначала под панамским флагом, сменило его на российский, а также переименовалось в «Маринеру» и было внесено в российский морской регистр судоходства. После захвата судна его экипаж был задержан. В Белом доме заявили, что морякам грозит уголовное преследование.

В составе экипажа танкера были двое россиян. МИД России заявил, что обратился к Дональду Трампу с просьбой освободить их. Однако 20 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что США до сих пор не сделали этого. «Мы сразу же как только узнали, что танкер [Белла 1] был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне — главным для нас было освободить наших граждан. Нас заверили, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется», — сказал Лавров.

