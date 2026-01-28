Источники Politico: Фицо назвал состояние Трампа «опасным», президент США «не в себе». Белый дом и Фицо: это ложь и фейк

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил лидерам Евросоюза, что его шокировало психологическое состояние Дональда Трампа, когда он встречался с президентом США 17 января в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов, осведомленных о содержании неформального разговора лидеров ЕС на полях саммита в Брюсселе 22 января.

Как утверждают источники издания, Фицо использовал слово «опасный», описывая состояние Трампа. По словам словацкого премьера, он был «травмирован» той встречей с американским лидером, отмечая, что Трамп был «не в себе». Собеседники Politico добавили, что не знают подробностей того, какие именно действия президента США вызвали такую реакцию Фицо.

В Белом доме публикацию Politico назвали фейком. «Это абсолютно фейковая информация от анонимных европейских дипломатов, пытающихся привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго была позитивной и продуктивной», — сказала представитель Белого дома Анна Келли.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США, присутствовавший на встрече с Трампом и Фицо, заявил Politico, что не помнит никаких неловких моментов или неуместных обменов репликами в ходе этих переговоров.

Фицо в официальном отчете о встрече рассказывал о «неформальных и открытых переговорах» с Трампом, посвященных войне в Украине и кризису в ЕС. Словацкий премьер назвал приглашение в Мар-а-Лаго знаком «высокого уважения и доверия» со стороны президента США.

После выхода статьи Politico Фицо опубликовал пост в фейсбуке, в котором «решительно опроверг ложь ненавистного, пробрюселльского либерального портала». «Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет никаких свидетелей, но ничто не помешало Politico распространять ложь», — написал он.

