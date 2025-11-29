The New York Times написала, что Дональд Трамп в свои 79 лет, кажется, начинает сдавать. Он реже появляется на публике и засыпает на встречах Президент США в ответ назвал журналистов газеты «врагами народа»

Graeme Sloan / Bloomberg / Getty Images

Газета The New York Times опубликовала большой материал о том, что президенту США Дональду Трампу становится все труднее поддерживать имидж неутомимого работника: он заметно устает, не так часто появляется на публике, а его речи стали более сбивчивыми, чем прежде.

Во время своей второй инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп был самым пожилым человеком, вступающим в должность президента США, — ему было 78 лет и 220 дней. Самым пожилым человеком, когда-либо занимавшим этот пост, пока остается предшественник Трампа Джо Байден, — на момент завершения полномочий ему было 82 года и 61 день.

Согласно последним официально обнародованным данным о президентском здоровье, Трамп весит 101 килограмм при росте 190 сантиметров. В 2020 году он весил больше 110 килограммов. The New York Times отмечает, что Трамп часто публично говорит о препаратах для похудения вроде «Оземпика» — но президентский врач не стал отвечать на вопрос журналистов, принимает ли сам Трамп такие препараты.

Известно, что Трамп не занимается никаким спортом, кроме гольфа, и предпочитает не самую здоровую еду, в том числе фастфуд.

Проанализировав ежедневный график Трампа, журналисты The New York Times заметили, что в свой второй срок он стал реже появляться на публике и меньше ездить по США. Количество публичных мероприятий с его участием сократилось почти на 40% по сравнению с первым сроком (2017–2021 годы). Почти все эти мероприятия проходят между полуднем и пятью часами дня. Трамп гораздо чаще, чем в первый срок, путешествует за границу — возможно, дело в более длительных перелетах, позволяющих отдохнуть на борту президентского самолета.

Журналисты регулярно могут наблюдать и снимать, как Трамп поднимается и спускается по трапу своего самолета. Это, похоже, особенно значимый для него визуальный образ: однажды он произнес целый монолог о том, как хорош был в ходьбе по лестнице Барак Обама, как плох Джо Байден — и как он сам осторожен на лестницах.

При этом на мероприятиях в Овальном кабинете Трамп почти всегда сидит. На одном таком мероприятии 6 ноября журналисты запечатлели, как он, очевидно, задремал, пока слушал выступления гостей.

В США не существует единых правил обнародования информации о здоровье президента. Сообщения, которые публикуют врачи Трампа, как правило, очень краткие, они не содержат никаких деталей. При этом сам Трамп иногда проговаривается о каких-то обследованиях, которые он прошел, будь то МРТ или когнитивный тест.

В сентябре американские медиа много обсуждали, что у Трампа опухшие лодыжки и большой синяк на тыльной стороне ладони, неудачно замаскированный тональным кремом. Представители Белого дома заявили, что это последствие приема аспирина и множества рукопожатий.

Трамп подает дополнительные поводы для спекуляций, когда начинает импровизировать в своих выступлениях и интервью. В таких случаях часто бывает заметно, что ему сложно удерживать мысль. Нередко такие «отступления» содержат явную путаницу или искажение фактов. Например, однажды он рассказывал, что террорист Тед Качинский (Унабомбер) был студентом его дяди, хотя давно известно, что это не более чем городская легенда.

Скупая публикация сведений о здоровье, сокращение количества и длительности публичных мероприятий, «разгрузка» утренних и вечерних часов рабочего дня — это те самые приемы, которыми пользовалось окружение Джо Байдена, чтобы скрыть снижение его работоспособности. Это не всегда было возможно — и тогда журналисты и широкая публика замечали, что президент выглядит устало, с трудом передвигается, путано говорит, отвечает невпопад и не может сосредоточиться.

Когда Байден был главным политическим оппонентом Трампа, тот непрестанно над ним насмехался по этому поводу и прозвал его «Сонным Джо». Теперь журналисты The New York Times отмечают похожие признаки у самого Трампа. Они воздерживаются от догадок относительно возможных диагнозов Трампа. В случае с Байденом многие сторонники Трампа охотно «обнаруживали» у президента сенильную деменцию.

Энергия и экспансивность — важнейшие компоненты публичного образа Трампа. До известной степени этот образ поддерживается постоянными рассказами окружения Трампа о том, как он энергичен и экспансивен. Активное ведение соцсетей (и самостоятельное, и через помощников) способствует тому, что Трамп постоянно присутствует в медиапространстве — и это также поддерживает ощущение его неутомимости.

Есть даже версия, что как минимум часть видеообращений, которые Трамп публикует в своей соцсети Truth Social и на официальном канале Белого дома в YouTube, сгенерированы при помощи искусственного интеллекта. Это скорее теория заговора, но проблема «искусственности» этих выступлений все же есть: Трамп говорит слишком ровным голосом и слишком мало двигается — это совсем не похоже на его обычную манеру.

Сам Трамп с негодованием отвергает любые сомнения в своей работоспособности. На публикацию The New York Times он отреагировал почти бранным постом в Truth: журналистов обозвал «извращенцами», «радикальными левыми психами» и «врагами народа», а про журналистку газеты, корреспондентку NYT в Белом доме Кэти Роджерс написал, что она «уродливая и внутренне, и внешне».

По существу же Трамп написал следующее: «Настанет день, когда у меня закончится энергия, это случается со всеми. Но я недавно идеально прошел медосмотр и полный когнитивный тест (с отличным результатом) — и этот день точно не сегодня!»

