Глава Агентства кибербезопасности США (оно отвечает за борьбу с хакерами из России и Китая) загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT
Исполняющий обязанности руководителя Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США Мадху Готтумуккала (Madhu Gottumukkala) загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Инцидент произошел летом 2025 года. Среди загруженных данных не было секретных документов, но были материалы с пометкой «только для служебного пользования».
Министерство внутренней безопасности, которому подчиняется CISA, начало проверку по факту инцидента. Ее результаты неизвестны.
Диалоги в ChatGPT по умолчанию не являются публичными. Однако архивные диалоги — даже после их удаления — могут просматривать специалисты OpenAI с целью дальнейшего обучения ChatGPT.
Агентство CISA, помимо прочего, отвечает за безопасность критически важных сетей от хакерских атак из стран-противников, таких как Россия и Китай.