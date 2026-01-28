Бывший главный нарколог Минздрава Евгений Брюн освободился из колонии, где он отбывал срок по делу о мошенничестве, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на адвоката.

По данным РИА Новости, Брюна освободил суд — «в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы». Адвокат Брюна сказал ТАСС, что у его подзащитного есть заболевание, «включенное в ». Что это за заболевание — не уточняется.

Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна задержали в августе 2022 года по подозрению в особо крупном мошенничестве, связанном с закупкой по завышенным ценам тестов для выявления наркотиков или алкоголя. Ущерб, по версии следствия, составил более 136 миллионов рублей. В октябре 2024 года суд приговорил Брюна к семи годам колонии. По его делу проходили еще несколько человек, они получили от четырех до семи лет лишения свободы. Брюн, как и другие фигуранты дела, не признал вину.