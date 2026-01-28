14-летнего подростка из Тверской области приговорили к семи годам колонии за попытку поджога военкомата

2-й Западный окружной военный суд приговорил 14-летнего подростка из Вышнего Волочка к семи годам воспитательной колонии по обвинению в покушении на теракт из-за попытки поджога, сообщает Следственный комитет.

Имя подростка не называется. Ему предъявили два обвинения — участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и покушение на совершение теракта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК).

По версии следствия, в мае 2025 года подросток по указанию украинской разведки, полученному в одном из мессенджеров, приготовил три бутылки с зажигательной смесью и попытался поджечь административное здание. Его попытку пресекли сотрудники СК и ФСБ.

На видео, фрагмент которого опубликовал Следственный комитет, подросток, лицо которого скрыто, сидит рядом с женщиной (вероятно, матерью) и рассказывает, что ему поступило предложение «в виде доставки сумки» из Торжка к военкомату в Вышнем Волочке. По словам подростка, его собеседник сказал, что внутри сумки находится зажигательная жидкость.

Других подробностей в пресс-релизе СК не приводится. Вину подростка следователи обосновали «совокупностью доказательств», в числе которых — заключения судебных экспертиз, результаты оперативно-розыскной деятельности и «другие материалы дела». О пострадавших в результате попытки поджога не сообщается.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году в России появилось множество уголовных дел, фигурантами которых становятся несовершеннолетние. Их обвиняют в различных диверсиях — например, попытках поджога зданий или релейных шкафов — которые, по версии силовиков, совершаются по указаниям представителей украинской разведки. В отношении подростков, только достигших возраста уголовной ответственности (он наступает в 14 лет) возбуждают дела о терактах и вносят их в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Многие из них получают реальные сроки. «Новая газета Европа» в 2024 году подсчитала, что в перечень Росфинмониторинга попали более 90 несовершеннолетних россиян.

