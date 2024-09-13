В 2024 году в реестр «террористов и экстремистов» включили более 90 несовершеннолетних. Большинство из них в России обвиняют по террористическим статьям

С начала 2024 года Росфинмониторинг внес в реестр «террористов и экстремистов» 93-х несовершеннолетних россиян. Как сообщает «Новая газета Европа», журналисты которой анализировали список, это рекорд как минимум за последние шесть лет.

20 подростков попали в список, не достигнув 16 лет. Всего сейчас в реестре числятся 15 446 «террористов и экстремистов», а также 611 организаций.

Большинство людей (66% от всех физических лиц в списке), которых включили в реестр, признаны «террористами» или подозреваются в преступлениях по террористическим статьям. При этом среди несовершеннолетних, попавших в список, «террористов» еще больше — почти 80%.

«Новая газета Европа» связывает эти показатели с тем, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФСБ все чаще квалифицирует как теракты порчу имущества — попытки поджечь военкомат, административное здание или релейные шкафы на железной дороге.

Всего с начала 2024 года в список попали 2097 человек, что уже больше, чем за весь 2023-й. Ежемесячно в реестр вносят в среднем 284 новые фамилии. В этом году он растет в 1,8 раз быстрее, чем в 2023-м, и в два раза быстрее, чем в 2022-м.

Выйти из списка террористов и экстремистов крайне сложно. За последние шесть лет Росфинмониторинг исключил из реестра 3804 человека — почти в три раза меньше, чем добавленных в список. За последний год ведомство удалило из реестра на 83% меньше людей, чем добавило.

Что это за реестр и почему включение в него — это гражданская смерть

В список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга попадают сотни человек в месяц — и это настоящая гражданская смерть В РФ и правда так много «террористов и экстремистов»? А выйти из списка можно? 9 карточек